Роман Безсмертний про історію, ток-шоу і останній бастіон Президента

ІІІ з’їзд «Народного Союзу «Наша Україна» увійде в історію партії «як серйозний переломний етап».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ради партії НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ у своїй доповіді.

За його словами, на цьому з’їзді було завершено дискусію «щодо лідерства в партії». Він зазначив, що ця дискусія тривала довгий час і на з’їзді було чітко заявлено, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишається почесним головою, і що «народному Президенту необхідна народна партія».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ закликав делегатів з’їзду, щоб дискусія була конструктивною. Він заявив, що всі делегати з’їзду мають пам’ятати, що вони не є «учасниками ток-шоу, а є відповідальними членами партії». Він також наголосив, що при такому підході сьогодні на з’їзді вдасться зберегти єдність партії, а в подальшому - і єдність фракції «Наша Україна» у Верховній Раді. За його словами, таким чином буде зруйновано сценарій розколу партії, «який був підкинутий ззовні, щоб зруйнувати останній бастіон, який є в народно обраного Президента».