Науковці спрогнозували значне зменшення чисельності населення України

До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 5,5 мільйонів людей. Такі прогнози роблять в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

Як передає Дзеркало тижня, своєю чергою, чисельність людей трудоактивного віку (20-59 років) скоротиться на 6,6 млн, тоді як кількість людей у віці 60 років і старше збільшиться на 2,6 млн., а їхня частка в населенні (рівень старіння) зросте до 33%.

Співвідношення вікових контингентів трудоактивного (20-59 років) і пенсійного віку (60 років і старше) зменшиться з нинішніх 2,6 до 2 на початку 2030-х і до 1,5 наприкінці прогнозованого періоду.

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На думку провідного наукового співробітника Інституту Лідії Ткаченко, щоб мінімізувати негативні наслідки демографічних змін, вимагається переосмислення цілей та інструментів політики у всіх сферах.

"Ухвалення на державному рівні Національного плану дій з питань старіння, навіть в декларативній формі, стало б підтвердженням розуміння складності цього питання і уваги до становища літніх людей, дало б можливість поставити завдання у якісно новому форматі, в тому числі із залученням громадського сприяння та донорських коштів", - вважає науковець.

Раніше повідомлялося, що від початку року кількість населення України скоротилася на 139,6 тис. осіб. Станом на 1 вересня цього року кількість наявного населення становило 42 млн 444 тис. Від початку року в країні народилося 243 862 особи, а померло - 386 505.