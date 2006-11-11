Прокуратура Криму: бандити мають сидіти в тюрмах

Прокуратурою Криму затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду кримінальну справу щодо організатора підпалу Будьонівського ринку в Сімферополі і шістьох співучасників злочину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, депутат Білогірської райради із співучасниками звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна) і частиною 1 статті 263 (незаконне поводження із зброєю і боєприпасами).

"Під час слідства встановлено, що до підпалу ринку обвинувачені вже мали певний досвід за допомогою вогню "мстити" конкурентам. Вони випробували цей метод, підпалюючи автомобілі своїх недругів", - повідомляє прес-служба кримської прокуратури.

Судячи з усього, палії готувалися вести "конкурентну боротьбу" й іншими методами - у обвинувачуваних правоохоронці виявили чималий арсенал зброї, за незаконне зберігання якого щодо організатора і співучасників злочину порушено кримінальну справу. За результатами розслідування всім обвинувачуваним обґрунтовано інкриміновано скоєння злочинів у складі організованої групи. "Прокуратурою підтверджена ця кваліфікуюча ознака, яка є обтяжуючою провину обставиною", - відзначає прес-служба прокуратури Криму.

Нагадаємо, що в ніч з 8 на 9 травня сталася пожежа на речовому ринку "Таврія" - збиток становить декілька мільйонів доларів. А 9 травня стався підпал автокрамниці на ринку "Русь", розташованому на вулиці Будьонного в Сімферополі. Сума збитків становить більш як 50 тисяч гривень.

Співвласником ринку "Таврія" є депутат Білогірської райради Криму Віктор КАРАСЬОВ (прізвисько в кримінальних колах - Карась). На початку червня правоохоронці затримали В.КАРАСЬОВА і кількох його партнерів по бізнесу, припускаючи, що вони вчинили підпал Будьонівського ринку.