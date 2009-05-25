Два працівники банку отримали терміни за спробу привласнити 50 тисяч

Набрав чинності вирок Артемівського районного суду Луганська щодо двох співробітників банку, які в липні минулого року провели несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної мережі електронної банківської системи і намагалися привласнити 50 тисяч гривень. Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ Луганської області.

Встановлено, що співробітниця одного з комерційних банків України, незаконно, за чужими документами, оформила платіжну картку. Скориставшись відсутністю колеги і застосувавши його пароль і логін, вона внесла зміни до банківської мережі і перерахувала на картку 50 тисяч гривень. Кошти з рахунку повинен був зняти її спільник, але після того, як зловмисник активував картку і одержав у банкоматі лише 6 тисяч гривень, вона була заблокована, а комп`ютерні злочинці затримані співробітниками СБУ.

Щодо зловмисників слідчим відділом СБУ в Луганській області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 (шахрайство, скоєне з використанням електронно-обчислювальної техніки) і ч.2 ст.361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем і комп`ютерних мереж, здійснене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Артемівський районний суд Луганська обох працівників банку визнав винними і засудив до 5 років позбавлення волі з відстроченням виконання покарання на 3 роки.