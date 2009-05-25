«Золоту пальмову гілку» отримав Міхаель Ханеке за «Білу стрічку»

Картина "Біла стрічка" видатного австрійського режисера Міхаеля ХАНЕКЕ завоювала найвищу нагороду 62-го Каннського кінофестивалю - "Золоту пальмову гілку".

Як передає ІТАР-ТАСС, на прикладі життя віддаленого протестантського села на півночі Німеччини фільм розповідає про кризу німецького суспільства напередодні Першої світової війни. Фільм виконаний у чорно-білій колірній гаммі. Це перша найвища нагорода Каннського фестивалю, яку одержав М.ХАНЕКЕ.

Картина "Пророк" французького режисера Жака ОДЬЯРА завоювала Гран-прі фестивалю. Вона має статус другої за значенням премії цього кінофоруму.

Австрійський актор Крістоф ВАЛЬЦ отримав премію за найкращу чоловічу роль. Він виконав роль нацистського офіцера в картині американського режисера Квентіна ТАРАНТІНО "Безславні виродки". Французька актриса Шарлота ГЕНСБУР завоювала премію за неайкращу жіночу роль. Вона зіграла у фільмі режисера Ларса фон ТРІЄРА "Антихрист", який викликав велику полеміку на кіно форумі.