У Гриневич пропонують розширити список спеціальностей, для яких встановлена підвищена стипендія

У Міністерстві освіти і науки України пропонують розширити список спеціальностей у навчальних закладах, для яких встановлена підвищена стипендія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в парламенті сказав перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.

"Що ми плануємо зробити з наступного бюджетного року: підготовано проекти постанов, які передбачають розширити список спеціальностей, за якими будуть іти підвищені стипендії. Зокрема, планується включити туди хімію", - сказав він.

Крім того, зазначив Ковтунець, планується розширити права вищих навчальних закладів у призначенні стипендій.

"У нас є невеликі групи, в яких буде до 10 студентів. Це, як правило, магістерські освітні програми, куди приходять найкращі студенти. І насправді, вони всі заслуговують на те, щоб отримувати стипендії", - зауважив представник міністерства.

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"Загалом станом на сьогодні охоплення академічними стипендіями складає 45% від загальної чисельності студентів, які навчаються за кошти державного бюджету. Це понад 310 тис. студентів, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра. Академічні підвищення в тому числі отримують понад 12%. Це не лише відмінники, це ті, які за рейтингом успішності посідають провідні позиції. Це значно більше, ніж ми мали відмінників у 2016 році", - сказав Ковтунець.

Він зазначив, що соціальні стипендії отримують 49,5 тис. студентів. На це щомісяця витрачають понад 60 млн грн.

"Зараз стипендія дітей-сиріт складає понад 2 300 грн. Це не єдина виплата для дітей-сиріт, вони ще отримують додаткові кошти на купівлю підручників. Найвища категорія – це учасники і переможці міжнародних предметних олімпіад, які отримують стипендії президента. Нинішнього року призери, переможці міжнародних олімпіад отримують стипендію в сумі близько 3 000 грн", - додав представник профільного міністерства.