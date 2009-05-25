Лобове зіткнення авто в Запоріжжі: серед потерпілих - 4 дітей

В Запоріжжі на автошляху Харків-Сімферополь сталося лобове зіткнення легкового автомобіля „Audi” з пасажирським мікроавтобусом „Iveco”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди 9 пасажирів мікроавтобуса, з них четверо дітей госпіталізовані з травмами різних ступенів тяжкості.

Правоохоронними органами за фактом події проводиться розслідування.

Всього за добу на території України зареєстровано 116 автоаварій, в яких загинули 23 і травмовано 170 осіб.