Лобове зіткнення авто в Запоріжжі: серед потерпілих - 4 дітей
12:02, 25 травня 2009Суспільство
1579 0
Audi не розминулася з Iveco
В Запоріжжі на автошляху Харків-Сімферополь сталося лобове зіткнення легкового автомобіля „Audi” з пасажирським мікроавтобусом „Iveco”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди 9 пасажирів мікроавтобуса, з них четверо дітей госпіталізовані з травмами різних ступенів тяжкості.
Правоохоронними органами за фактом події проводиться розслідування.
Всього за добу на території України зареєстровано 116 автоаварій, в яких загинули 23 і травмовано 170 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter