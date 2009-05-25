Росіянин привіз свинячий грип з весільної подорожі

Другий випадок захворювання на грип A/H1N1 встановлено в неділю у жителя Калузької області РФ, який свою весільну подорож проводив у Домініканській Республіці, повідомив РІА “Новости” головний державний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО.

"24 травня в Центральному інституті епідеміології в місті Москві підтверджена наявність вірусу грипу A/H1N1 "Каліфорнія 04/2009" у громадянина РФ, який перебував із 7 по 18 травня в місті Унта-Кана Домініканської Республіки", - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

За його словами, хворий перебував на курорті у весільній подорожі.

Хворий росіянин прибув 18 травня рейсом "Трансаеро" і пройшов через термоконтроль в одному з аеропортів столиці. Проте температура з`явилася в чоловіка тільки 19 травня, і 20 травня він звернувся за медичною допомогою.

"Він і дружина взяті під медичне спостереження, і на сьогодні вони перебувають в інфекційному відділенні калузької лікарні", - сказав Г.ОНІЩЕНКО.

За його словами, результати аналізів дружини, а також іще чотирьох чоловік з числа домашніх - негативні.

"Цей випадок підтверджує, що та настороженість медичних працівників, яка була забезпечена за рішенням урядової комісії, і дозволила виявити хворого та оперативно вжити заходи", - додав він.

Щойно медики дізналися, що хворий проводив відпустку на американському континенті, де зареєстровані численні випадки захворювання новим грипом, у пацієнта були взяті додаткові аналізи, повідомив Г.ОНІЩЕНКО.

Він підкреслив, що діяти за такою ж схемою готові медики не тільки столиці, а й усіх суб`єктів РФ.

"Нс сьогодні стан пацієнта задовільний, він одержує адекватне медичне лікування", - розповів головний державний лікар РФ.

Довідка УНІАН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, станом на 25 травня 2009 року на грип А/H1N1 вже захворіли 12022 чоловік у 43-х країнах, включаючи 86 померлих.

У Мексиці, звідки розпочалося поширення нового вірусу, епідемія йде на спад: за останню добу ВООЗ не зафіксувала жодного нового випадку захворювання.

Зате в США число хворих зростає в геометричній прогресії: з 22 по 23 травня на грипом захворіли ще 788 чоловік - загальне число жителів США, що заразилися, досягло 6552 людей.

Інфекція швидко поширюється в Японії - за добу зафіксовано 27 нових випадків, усього захворіла 321 людина.

22 травня в Росії був зареєстрований перший випадок захворювання на грип A/H1N1.