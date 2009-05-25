НБУ попросить Ющенка не забороняти банкам забирати заставне житло

Національний банк України звернеться до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням ветувати Закон України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи».

Згідно із законом, на період виходу економіки України зі стану фінансової кризи вводиться мораторій на стягнення банком заставного житла у випадку, якщо предметом застави або іпотеки є житлова нерухомість, в якій постійно проживають громадяни.

Закінчення виходу економіки України зі стану фінансової кризи визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів України.