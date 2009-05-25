НБУ попросить Ющенка не забороняти банкам забирати заставне житло
Від Президента хочуть вета
|Анатолій Шаповалов
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ.
Як повідомляв УНІАН, 21 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи».
Згідно із законом, на період виходу економіки України зі стану фінансової кризи вводиться мораторій на стягнення банком заставного житла у випадку, якщо предметом застави або іпотеки є житлова нерухомість, в якій постійно проживають громадяни.
Закінчення виходу економіки України зі стану фінансової кризи визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів України.