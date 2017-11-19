У Сімферополі затримали кримськотатарського активіста Руслана Бєлялова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Активіста «Кримської солідарності» Бєлялова Руслана (Алімдара) затримали по дорозі біля авторинку в Сімферополі», - йдеться в повідомленні.

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Водночас сам Бєлялов повідомив таке: «Я затриманий в Сімферополі! Підстави затримання - моє авто якимось дивом стало двійником!!! Хочуть забрати мене в поліцію, я відмовився!!! Адвокат Ліля Геміджи їде до мене!».

Хто саме затримав активіста, він не повідомив.

Як повідомляв УНІАН, російський суд збирається засудити українського журналіста Сущенко на 20 років. Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».