АМК визнав операторів мобільного зв'язку і «Укртелеком» монополістами

Антимонопольний комітет України визнав операторів мобільного зв`язку і компанію «Укртелеком» монополістами на ринку інтерконнекту.

Як передає кореспондент УНІАН, на своєму сьогоднішньому засіданні АМК одностайно ухвалив рішення про визнання операторів мобільного зв`язку «Голден Телеком», «Укртелеком», «Українські радіосистеми», «Астеліт», «Київстар», «Український мобільний зв`язок», «Інтертелеком» і «Телесистеми України» такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку послуги завершення телефонних з`єднань на своїх мережах мобільного зв`язку.

АМК також одностайно ухвалив рішення про визнання «Укртелекому» таким, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуги завершення телефонних з`єднань на мережі фіксованого телефонного зв`язку «Укртелекому».

Коментуючи дане рішення, виконуючий обов`язки голови Антимонопольного комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що «АМК протягом кількох місяців створив умови, щоб запрацювали саморегулюючі принципи, але цього не відбулося», що, за його словами, й змусило Антимонопольний комітет ухвалити дане рішення.