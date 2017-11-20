Завтра у Житомирі День Гідності та Свободи відзначать у форматі спогадів про три українські революції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 21 листопада у Житомирі відзначатимуть День Гідності та Свободи. Об 11.00 год. у приміщенні Житомирської міської ради відбудеться відкриття виставки «Три революції».

Черверта річниця Євромайдану у Житомирі відбуватиметься у форматі спогадів про революції в Україні 1917, 2004-2005 та 2013-2014 років.

"Початок заходу – о 18.00 год. на майдані імені С. П. Корольова. Заплановане спільне виконання Гімну України, молитва та покладання лампадок до меморіалу Героям Небесної Сотні, виступи оркестру, пластунів та колективу «Джерельце».О 19.00 год. кожен бажаючий зможе виступити під час "вільного мікрофону", а також неформально поспілкуватися біля палаючої бочки",- сказано у повідомленні.