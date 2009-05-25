Ігор Пукшин відмовився працювати з Ульянченко
20:08, 25 травня 2009Суспільство
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Заступник написав заяву
Ігор ПУКШИН написав заяву про звільнення з посади заступника глави Секретаріату Президента і чекає на відповідний указ глави держави.
Про це він повідомив УНІАН сьогодні.
“Я не вважаю за можливе працювати в команді нового глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО”, - пояснив свою позицію І.ПУКШИН, додавши, що зараз чекає позитивного рішення глави держави щодо свого звільнення.
Крім того, за інформацією джерела в Секретаріаті Президента, заяви про звільнення також написали всі інші заступники голови СП, за винятком Андрія ГОНЧАРУКА, який знаходиться у відпустці.
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