Ігор Пукшин відмовився працювати з Ульянченко

Ігор ПУКШИН написав заяву про звільнення з посади заступника глави Секретаріату Президента і чекає на відповідний указ глави держави.

Про це він повідомив УНІАН сьогодні.

“Я не вважаю за можливе працювати в команді нового глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО”, - пояснив свою позицію І.ПУКШИН, додавши, що зараз чекає позитивного рішення глави держави щодо свого звільнення.

Крім того, за інформацією джерела в Секретаріаті Президента, заяви про звільнення також написали всі інші заступники голови СП, за винятком Андрія ГОНЧАРУКА, який знаходиться у відпустці.