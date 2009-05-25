Інфляція за рік становитиме 16-17%

Інвестиційна компанія "Трійка Діалог Україна" підтвердила свій прогноз щодо інфляції в Україні на 2009 рік на рівні 16-17%. Про це йдеться в переданому агентству УНІАН аналітичному звіті, підготовленому фахівцями компанії.

Як наголошується у звіті, в квітні ц.р. інфляція помітно сповільнилася на фоні скорочення споживацького попиту і стабілізації валютного курсу. Індекс споживацьких цін зріс до рівня березня на 0,9% – вперше з серпня 2008 року щомісячний приріст не перевищив 1%. У річному вираженні інфляція знизилася з 18,1% у березні до 15,6% у квітні.

"Ми вважаємо, що в травні-червні вона (інфляція - УНІАН) продовжить сповільнюватися", - зазначили аналітики "Трійка Діалог Україна". За їх словами, незважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги, яке відобразило б новий рівень цін на імпортований газ, а також підвищення інших тарифів, на даному етапі відкладається, проте в другому півріччі воно можливе, причому паралельно може знизитися курс гривні, і це викличе підвищення цін. "Враховуючи ці чинники, ми підтверджуємо наш прогноз інфляції на 2009 рік – 16–17%", - зазначається у звіті.