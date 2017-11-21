У Києві вшанували пам'ять героїв Небесної сотні (фото, відео)

У Києві пройшли заходи з нагоди четвертої річниці Євромайдану. Учасники Революції гідності, родичі загиблих, політики та прості українці прийшли до місць, де були убиті герої Небесної сотні.

Водночас на Майдані Незалежності в Києві відкрилася виставка "Майдан: ландшафти пам'яті", присвячена Дню гідності і свободи.

Вулиці столиці додатково патрулюють дві тисячі поліцейських. У центрі змінені маршрути для громадського транспорту.

Чотири роки назад на Майдані Незалежності в Києві зібралися більше тисячі людей і низка тодішніх опозиційних політиків. Вони виступили проти режиму Віктор Януковича. У ніч на 30 листопада 2013 року спецпризначенці «Беркуту» отримали наказ розігнати протестувальників, які ще залишалися на Майдані. Вже з самого ранку після кривавого розгону на Михайлівській площі почали збиратися обурені громадяни, кількість яких значно перевищила кількість першопочаткових учасників Євромайдану. Народне Віче в Києві 1 грудня зібрало, за різними оцінками, від 500 тисяч до 1 мільйона людей. Почалася революція. У результаті Віктор Янукович утік у Росію. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану, яких назвали "Небесною сотнею".