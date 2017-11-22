Українська співачка Власова, яка перемогла рак, потрапила до реанімації

Українська співачка Євгенія Власова вісім років тому перенесла важку операцію, пов'язану з онкологічною хворобою.

Через наслідки хірургічного втручання та хіміотерапію артистка потрапила в реанімацію і вже 12 днів бореться за життя. Про це розповіла мама співачки Галина Поплавська, передає "ГОРДОН".

"Донька зателефонувала мені минулого тижня, сказала, що сильно болить живіт, їй зле і вона викликала "швидку". Лікар сказав, що це небезпечний стан і наполіг, щоб Женя поїхала в лікарню. Її погодилася прийняти клініка "Борис". Виявляється, після перенесеної операції у неї утворилися спайки і розвинулася непрохідність кишечника. Одразу впоратися з проблемою лікарі не змогли. За останні 12 днів донька перенесла чотири операції. Її врятував відомий хірург, академік Петро Фомін", – розповіла Поплавська.

Зараз лікарі обережні у прогнозах. Ще кілька днів Власова буде залишатися в реанімації, а потім очікується курс реабілітації.

Читайте також"Давайте знімемо із себе шаровари": Руслана пояснила, чому Україні потрібна культурна революція (відео)

"Женя вже проситься в звичайну палату. Але вона не зовсім розуміє, що з нею відбувалося. Я ж не можу сказати, що вона була між життям і смертю і ще вчора лікарі не давали жодних обіцянок. А зараз вже говорять, що вона зробила крок до одужання", – зазначила мама співачки.

Поплавська повідомила, що за лікування доньки вже заплатила майже 260 тис. грн. Кожен день перебування в клініці коштує 25-30 тис. грн, а кошти у сім'ї закінчилися.

"Спочатку я не хотіла публічно збирати для дочки гроші. Але розумію, що сама це все просто не витягну. Своїх ресурсів у нас не залишилося. Женя рік тому пішла зі сцени, щоб підлікуватися. Ніде не виступала. Вклала заощадження у власну фірму. Але та навіть не встигла почати роботу – Женя потрапила в клініку. Ми не готувалися до такого розвитку подій. Звичайно, є кілька друзів, які вже надали допомогу. Але треба оплачувати рахунки кожен день. Женю потрібно витягнути з цього стану, щоб вона жила", – сказала Поплавська.

При цьому "ГОРДОН" на своєму сайті указав реквізити для допомоги.