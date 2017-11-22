В Києві відкрився перший Український жіночій конгрес (відео)

В Києві 22 листопада о 10 годині за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Конгрес організовано за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості». Мета цього заходу - об’єднати успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.

В тематичних обговореннях візьмуть участь перші особи держави, українські та іноземні парламентарі, представники Уряду, міжнародних організацій, місцевого самоврядування, вітчизняні та закордонні експерти.

Також на заході буде представлено дві фотовиставки – «Не жіноча справа», підготовлена в рамках кампанії проти сексизму у політиці і ЗМІ «Повага» за підтримки Національного Демократичного Інституту в партнерстві з Благодійним фондом «Добра листівка», та «Жінки, мир і безпека в Україні», яку ініціював «Український жіночий фонд» за підтримки ООН Жінки.