На Жіночому конгресі підняли питання боротьби з насильством проти жінок (наживо)

В рамках 1-го Українського Жіночого Конгресу проходить дискусія «Втомились мовчати! Запобігання та протидія ґендерно обумовленому насильству проти жінок».

Також спікери приділять особливу увагу питанню необхідності прийняття Стамбульської конвенції та розвінчають міфи щодо неї, обговорять міжнародний досвід подолання ґендерно-обумовленого насильства та визначать рекомендації для України в цьому напрямку.

Модераторка: Ірина Славінська, членкиня Редакційної ради «Громадського радіо», українська журналістка, ведуча, перекладачка та літературознавиця.

Учасники:

ПЕРША ЧАСТИНА

Ірина Луценко, народна депутатка України, голова підкомітету з міжнародно-правових питань та парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних зобов’язань Комітету ВРУ у закордонних справах

Павло Розенко, Віце-прем’єр-міністр України

Софіо Джапарідзе, радниця Прем'єр-міністра Грузії з питань прав людини та ґендерної рівності

Марія Едера Спадоні, членкиня Палати депутатів Парламенту Італії, членкиня Комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації та Підкомітету з питань ґендерної рівності

Спеціальне слово: Наталія Федорович, заступниця Міністра соціальної політики України

ДРУГА ЧАСТИНА

Учасники:

Ірина Суслова, народна депутатка України, голова підкомітету з питань ґендерної рівності і недискримінації Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин

Анастасія Дєєва, заступниця Міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції

Дімітрій Цкітішвілі, член Парламенту Грузії, член Ради з питань гендерної рівності

Андреа Сеп, членкиня Палати депутатів Парламенту Румунії, членкиня Комісії з рівних можливостей жінок і чоловіків у Палаті депутатів

Юрій Лопатинський, співзасновник благодійного фонду «Горіховий дім»

Спеціальне слово: Олена Кочемировська, старший координатор з питань гуманітарного реагування Фонду народонаселення ООН в східних областях України

Віталій Сич, український журналіст, головний редактор журналу та сайту «Новое Время»

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Києві за участі перших осіб держави відкрився 1-й Український Жіночий Конгрес, який зібрав триста найактивніших і успішних жінок і чоловіків з політики, бізнесу, неурядових організацій та медіа.

Мета проведення конгресу, організованого за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості» – це об’єднання успішних жінок і чоловіків довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

Конгрес триватиме два дні – 22 та 23 листопада, в його рамках відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.