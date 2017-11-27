На в'їзді до столиці прибрали знак "Київ – місто-герой" (фото)

Кияни помітили, що кілька днів тому на Житомирській трасі у районі повороту на спорткомплекс "Чайка" був демонтований величезний знак "Київ – місто герой", який стояв тут багато років.

"Проїжджаючи на автобусі, звернула увагу, що цього "пам'ятника" більше немає. Зараз на цьому місці все перекопано", – каже мешканка Святошинського району Олена Петровець, передає "Сегодня".

Директор КП "Інженерний центр" Михайло Терентьєв розповів, що виконується розпорядження КМДА, згідно з яким всі подібні знаки на в'їздах у столицю будуть замінені. Наприклад, новий знак, встановлений на Бориспільській трасі, вже презентували влітку: його виконали з металу, літери мають висоту три метри, а прикрашає композицію восьмиметровий силует архангела Михайла.

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Щоправда, який вигладя матиме новий знак на Житомирській трасі, у мерії поки не кажуть. Але всі роботи обіцяють закінчити до кінця року.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням КМДА, знаки також замінять у Голосіївському районі на 14-му кілометрі траси Київ-Одеса, в Деснянському районі біля поста "Биківня" на Броварському проспекті, в Оболонському районі біля поста "Гостомель" на Гостомельському шосе і в Солом'янському районі на Повітрофлотському проспекті при виїзді до аеропорту "Київ" (Жуляни). На кожному з них буде зображена якась особливість столиці або архітектурна пам'ятка.