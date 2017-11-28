Гурт Gorillaz вперше виступить у Києві в рамках фестивалю UPark Festival, який відбудеться 25 липня 2018 року.

Хедлайнером фестивалю став гурт Gorillaz, яка увійшла у Книгу рекордів Гіннеса як "найуспішніший віртуальний проект".

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Gorillaz славляться неймовірним світловим шоу і спецефектами на концертах. На фестивалі "віртуальна" музична група з "реальними" музикантами представить свій останній альбом "Humanz". Також на одній сцені з легендами зіграють українські гурти. Однак, хто саме – організатори поки тримають в таємниці.

На рахунку Gorillaz статуетка Grammy за той же Feel Good Inc. і рекордні 9 номінацій за інші роботи. За 12 років вони перетворилися в ікону світу поп-музики, а випустивши в 2010 The Fall, попрощалися з ним.

Через 7 років Gorillaz повертаються. І їх камбек Billboard і NME називають не інакше, як гучним. Після свого затишшя вони повернулися з альбомом Humanz тривалістю 16 треків.

Фестиваль U-Park в 2018 році змінить локацію. Тепер, замість НСК "Олімпійський" відвідувачі будуть відриватися в самому центрі столиці біля арки Дружби народів. І організатори вже показали, де саме розмістять сцену, фан та VIP-зону.

Продаж квитків на UPark Festival 2018 почнеться з 30.11.17.