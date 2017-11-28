Суддю-"баночника" Чауса звільнили з посади

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення з посади судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, затриманого минулого року під час одержання $150 тисяч хабара. Як повідомляється на сайті ВРП, таке рішення було ухвалене сьогодні на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Нагадується, що за рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 жовтня 2017 року Чауса притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді внесення подання про звільнення його з посади судді.

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13 листопада до ВРП надійшло подання дисциплінарної палати про звільнення судді.

Вказується, що Чауса звільнено з посади судді, оскільки він був відсутнім на роботі без поважних причин.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за ухвалення вироку в інтересах підсудних. Він отримав гроші у скляній банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено у розшук. Пізніше Чауса було затримано за екстрадиційним запитом України у Молдові.

6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президенті Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.