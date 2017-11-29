На Житомирщині виявили нелегальний цех з обробки бурштину

На Житомирщині сьогодні виявили нелегальний цех з обробки бурштину. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

У рамках кримінального провадження щодо незаконного бурштинового промислу прокуратурою області спільно із співробітниками Управління захисту економіки в Житомирській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області ліквідовано діяльність підпільного цеху з обробки бурштину, незаконно видобутого «старателями» у північних районах Житомирщини.

Читайте такожНа Житомирщині затримали у заповіднику 10 копачів бурштину: вилучено 4 авто та інше знаряддя (фото)

У середу, 29 листопада 2017 року, під час санкціонованого процесуальним керівником та судом обшуку на нелегальному виробництві, організованому в одному із сіл Житомирського району, оперативники та слідчі виявили спеціальне обладнання-верстати для огранювання каменю, 10 кілограм обробленого та необробленого бурштину-сирцю.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до передбаченої законом відповідальності всіх фігурантів оборудки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори прокуратури Житомирської області.