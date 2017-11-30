У Житомирі презентували книги про Івана Огієнка до 135-річчя від дня його народження

30 листопада Житомирському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація книг Миколи Тимошика про Івана Огієнка.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у презентації книг Миколи Тимошика – дилогії про життєвий і творчий шлях Івана Огієнка (митрополита Іларіона) взяли співробітники музею, студенти, бібліотечні працівники, громадськість, історики, творча інтелігенція та журналісти.

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Культурологічно-просвітницький захід приурочили 135-річчю від дня народження, 45-річчю від дня упокоєння Івана Огієнка та 100-річчю початку Української національної революції (1917-1921 років).

Під час презентації учений, публіцист, член національних спілок письменників і журналістів України, доктор філологічних наук, професор Микола Тимошик представив щойно віддрукований двотомник свого нового дослідження про життя й діяльність митрополита Іларіона – «Його бій за державність» та «Запізніле вороття», а також 20-томний видавничий проект двох бібліотечних серій: «Рукописна спадщина» та «Зарубіжні першодруки». В його основі – досі не друковані в Україні, заборонені свого часу радянським режимом, твори Івана Огієнка, де Микола Тимошик виступає упорядником та видавцем.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Житомира на вулиці Михайлівській встановили пам'ятник видатному діячу Української православної церкви, перекладачу Біблії на українську мову земляку Івану Огієнку.