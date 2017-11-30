УПЦ КП: патріарх Філарет не просив прощення у РПЦ

Речник Київської Патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) наголошує, що у своєму листі Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет не просив жодного прощення у Російської православної церкви.

Про це він сказав в коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо листа Патріарха Філарета до Патріарха Московського і всієї Русі, предстоятеля Російської православної церкви Кирила, у якому Філарет начебто просить про якесь прощення.

«Патріарх Філарет не просив прощення у РПЦ», - сказав Зоря і додав, що цей лист та заява щодо листа будуть сьогодні опубліковані на сайті Київського патріархату.

Щодо змісту листа речник зауважив, що тут треба давати пояснення, чия це була ініціатива. «Це була ініціатива з боку російської церкви. Вони робили пропозицію, що нібито вони згідні до діалогу, до знаходження порозуміння і примирення, але для цього потрібно, щоб Патріарх звернувся. В такій формі, в якій це можливе для них, для їхнього сприйняття», - сказав він.

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Зоря підкреслив, що не йдеться про жодне «покаяння перед російською церквою».

«Ніякого покаяння перед російською церквою Патріарх не мав і не має, і не буде мати. Тому що немає предмету для покаяння. Якби Патріарх чимось згрішив перед російською церквою, чимось би порушив канони її чи ще що-небудь подібне, то тоді б був предмет вимагати покаяння», - сказав Зоря.

Він додав, що кожен християнин чинить гріхи. «І тому ми й молимося всі: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І тому, як людина, можливо, він когось чимось образив. Можливо, хтось гнів має на нього. А в Євангеліє сказано: якщо має гнів проти тебе брат твій – піди і примирися», - сказав речник.

Водночас, на сайті УПЦ КП міститься анонс прес-конференції Патріарха Філарета 1 грудня. Зазначається, що під час прес-конференції він розповість про діалог з РПЦ щодо визнання автокефалії Української Церкви.

Розмістивши цей анонс на своїй сторінці у Facebook, Зоря також наголосив, що «єдиний діалог, який Патріарх і УПЦ КП хочуть і готові вести з РПЦ - діалог про визнання Москвою автокефалії Української Церкви». «Ні про яке покаяння перед РПЦ чи тим більше повернення до її складу не може бути й мови», - наголосив він.

Раніше на Архієрейському Соборі РПЦ, який проходить з 30 листопада по 2 грудня, заявили про отримання письмового звернення від голови УПЦ Київського Патріархату Філарета до глави РПЦ Кирилу від 16 листопада 2017 року.

Як стверджується на офіційному сайті РПЦ, «в листі міститься прохання про відновлення євхаристійного та молитовного спілкування з християнами, що складаються в українському церковному розколі, і про скасування« всіх рішень, в тому числі про погрози і відлучення ... заради досягнення Богом заповіданої світу між єдиновірними православними християнами і примирення між народами ».

У повідомленні РПЦ стверджується, що лист завершується словами: «Прошу вибачення у всьому, чим згрішив словом, справою і всіма моїми почуттями, і так само від серця щиро прощаю всім».