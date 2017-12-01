До Тіни Кароль приєднався барабанщик Джастіна Бібера

Тіна Кароль виступить на музичній премії М1 Music Awards 2017 з новим складом музикантів і молодим виконавцем Микитою Ломакіним.

До команди співачки приєднався американський барабанщик Девон Тейлор, який раніше грав з такими світовими зірками, як Justin Bieber, Rita Ora, Zendaya, Chrisette Michelle, Musiq Soulchild і багатьма іншими.

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Зараз Дэвон Тейлор грає на всіх сольних концертах Тіни Кароль в рамках Всеукраїнського туру в підтримку альбому "Інтонації". 30 листопада пройшов третій сольний концерт поспіль співачки в Одеському оперному театрі, пряма трансляція з якого велася на офіційній сторінці Кароль на Facebook.