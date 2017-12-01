Трейлер нових "Месників" встановив рекорд (відео)

Трейлер фільму «Месники: Війна нескінченності» встановив рекорд, повідомляє Entertainment Weekly з посиланням на Marvel.

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Ролик дебютував у середу, 29 листопада. Він набрав 230 млн переглядів за 24 години, що є новим досягненням. Попереднім рекордсменом був трейлер «Воно» (197 млн переглядів за добу).

Нагадаємо, у ролику «Месників» показані всі головні персонажі цього супергеройського світу, в тому числі Залізна Людина, Капітан Америка, Тор, Зоряний Лорд, Людина-павук, Доктор Стрендж, Халк, Чорна Вдова.