Трейлер нових "Месників" встановив рекорд (відео)
15:05, 01 грудня 2017Суспільство
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Попереднім рекордсменом був трейлер «Воно» - 197 млн переглядів за добу.
Ролик дебютував у середу, 29 листопада / Marvel
Трейлер фільму «Месники: Війна нескінченності» встановив рекорд, повідомляє Entertainment Weekly з посиланням на Marvel.
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Ролик дебютував у середу, 29 листопада. Він набрав 230 млн переглядів за 24 години, що є новим досягненням. Попереднім рекордсменом був трейлер «Воно» (197 млн переглядів за добу).
Нагадаємо, у ролику «Месників» показані всі головні персонажі цього супергеройського світу, в тому числі Залізна Людина, Капітан Америка, Тор, Зоряний Лорд, Людина-павук, Доктор Стрендж, Халк, Чорна Вдова.
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