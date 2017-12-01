Тепло і стильно: дизайнери розповіли про актуальні взимку спідниці (відео)

Дизайнери розповіли про актуальні взимку спідниці. В останній день осені світ відзначає День спідниці, зазначає ТСН.

В Україні такий одяг зараз вважається не дуже підходить для зими. Однак, навіть в сильний мороз на вулицях можна зустріти дівчат в прозорих колготках і коротких спідничках.

Журналісти з'ясували у експертів, що ж носити в цьому зимовому сезоні.