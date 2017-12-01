Тепло і стильно: дизайнери розповіли про актуальні взимку спідниці (відео)
15:21, 01 грудня 2017Суспільство
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Навіть в сильний мороз на вулицях можна зустріти дівчат в прозорих колготках і коротких спідничках.
Дизайнери розповіли про актуальні взимку спідниці. В останній день осені світ відзначає День спідниці, зазначає ТСН.
В Україні такий одяг зараз вважається не дуже підходить для зими. Однак, навіть в сильний мороз на вулицях можна зустріти дівчат в прозорих колготках і коротких спідничках.
Журналісти з'ясували у експертів, що ж носити в цьому зимовому сезоні.
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