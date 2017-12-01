В Україні знайшли найбільшого племінного кота (фото)
17:16, 01 грудня 2017Суспільство
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2 грудня в Дніпрі зареєструють власника рекорду - найбільшого племінного кота в Україні.
Коту "Кексу" 5 років / фото facebook.com/Вєтрова_Лана
П'ятирічний кіт "Кекс" породи мейн-кун має вражаючі розміри. За попередніми даними, завдовжки він сягає понад 1,15 м.
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Точні заміри, а також зважування рудого рекордсмена експерти Національного реєстру рекордів здійснять публічно 2 грудня у Дніпрі, пише на своїй сторінці у Facebook керівник реєстру Лана Вєтрова.
"Про його особисте життя відомо те, що він має характер Дон Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми "дружинами", щодня їсть свіже мясо і має залізну витримку справжнього чоловіка", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у вересні найстаріший кіт у світі Натмег помер у Великобританії у віці 32 років.
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