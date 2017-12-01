37 мільйонів інфікованих: сьогодні відзначається день боротьби зі СНІДом (відео)

1 грудня відзначається Міжнародний день боротьби зі СНІДом. Синдром набутого імунодефіциту вперше зафіксували в США у 1981 році. За добу у світі 400 тисяч осіб заражається цією хворобою.

СНІД не смертельний, а от ВІЛ-інфекція здатна зруйнувати імунну систему. Дитина, народжена від інфікованої матері, не обов’язково є носієм вірусу. Близько 37 млн людей у світі живуть з ВІЛ-інфекцією, майже 21 млн з них отримують антиретровірусну терапію.

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Кожні 17 секунд заражається одна людина. До трійки країн-лідерів із захворювання увійшли ПАР, Нігерія, Росія. На початок 2017 року в Україні мешкали 238 тисяч людей з ВІЛ. Динаміка захворювання зменшується лише серед дітей.