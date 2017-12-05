У школах Житомирщини встановлюють світлодіодне освітлення

У школах Житомирщини встановлюють сучасне світлодіодне освітлення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, в області продовжують впроваджувати енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

Так, на першому поверсі Глезненської загальноосвітньої школи I-III ступенів Любарського району за кошти обласного бюджету влаштували світлодіодне освітлення приміщень.

Відповідне доручення голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич дав під час робочої поїздки до Любарського району.

«За інформацією департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації, 53 світлодіодні енергозберігаючі світильники влаштували у 17 класних кімнатах та інших приміщеннях першого поверху. Світильники мають 5-літню гарантію якості», - сказано у повідомленні.