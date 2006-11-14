Генпрокуратура шукала вбивцю Єрохіна, а знайшла компромат на Луценка

Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь в роботі Луценка, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗу Романа Єрохіна.

Про це сьогодні у вечірньому випуску новин телеканалу «1+1» заявив заступник генпрокурора України, який курирує слідство у цій справі, Ренат КУЗЬМІН.

«Розслідуючи цю справу, ми зіштовхнулися з дуже серйозними фактами корупції в правоохоронних органах», - сказав він, додавши при цьому, що розслідування «цієї справи, я обіцяю, будуть дуже інтересними, точніше результати його».

Пояснюючи цей свій вислів Р.КУЗЬМІН зазначив, що «…в ході розслідування слідчим встановлено факти скоєння корупційного правопорушення міністром внутрішніх справ». «Мова йде, - зазначив Р.КУЗЬМІН, - про незаконне присвоєння спеціальних звань офіцерському складу керівництва МВС. Мова йде про незаконну видачу бойових пістолетів громадянам, які не мають права на носіння зброї. Ну і багато іншого…».

У той же час в МВС відмовились наразі коментувати інформацію, яку надав Р.КУЗЬМІН.

Водночас, як стало відомо УНІАН з джерел, наближених до Генпрокуратури, стосовно Ю.ЛУЦЕНКА було складено два протоколи про скоєння корупційного правопорушення. Обидва ці протоколи, як зазначив співрозмовник агентства, складені слідчим Генпрокуратури. Сьогодні міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО з ними був ознайомлений. І завтра, як очікується, ці протоколи буде направлено до Печерського райсуду міста Києва для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, Р.Єрохін працював в УБОЗ Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій. Його було переведено до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдене тіло Р.Єрохіна.

Через декілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника – колишнього працівника УБОЗ Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Крім того, 12 жовтня МВС України оголосило в міждержавний розшук колишнього співробітника ДПА м.Києва С.БІДУ, звинувачуваного у скоєнні вбивства Р.Єрохіна.