Подорожчання газу може підвищити собівартість житла на 7-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз журналістам зробив перший заступник міністра будівництва, архітектура і ЖКГ Анатолій БЕРКУТА на заході, присвяченому завершенню основного обсягу будівельних робіт зі спорудження логістичного центру біля аеропорту «Бориспіль».

«Якщо ціна на газ становитиме 130 дол. для всіх виробників, і якщо під ці гроші ми ще піднімемо зарплату будівельникам з 1,5 тис. грн. до 2 тис. грн., то тоді збільшення вартості житла становитиме близько 7-10%», - сказав А. БЕРКУТА.

На його думку, подорожчання комунальних послуг потягне за собою і збільшення заробітної плати. «Тому що, якщо комунальні послуги подорожчають, потрібно ж дати громадянинові джерело, звідки він може їх відшкодовувати. За рахунок субсидій ми питання ніколи не вирішимо», - уточнив заступник міністра.

А.БЕРКУТА вважає, що для кваліфікованого робітника, який зайнятий у будівництві, заробітна плата має становити 2,5-3 тис. грн. «Поки що ми платимо 1,5-2 тис. Якщо зарплата підніметься на 30%, а частка зарплати зараз становить приблизно 18%, ось вам і збільшення вартості будівництва», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, уряд затвердить рекомендовану граничну ціну газу для промислових підприємств на початку грудня поточного року.

Довідка УНІАН. З 1 березня 2006 р. НКРЕ підвищила граничний рівень цін на газ для промислових споживачів на 30% - з 422 до 548 грн. за 1 тис. кубометрів (до 107 доларів за 1 тис. кубометрів). Ціна на природний газ, який використовується для потреб бюджетних організацій, зросла на 80% - з 360 грн. за 1 тис. кубометрів до 648 грн.; для підприємств теплокоммунэнерго, теплових електростанцій, електроцентралей і котельних - на 79%.

24 жовтня ц.р. RosUkrEnergo і ЗАО «УкрГаз-Енерго» підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки, згідно з яким у 2007 році на адресу «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менш ніж 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів.