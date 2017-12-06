У День місцевого самоврядування Житомирську міськраду відкриють для екскурсій

Завтра, 7 грудня, у День місцевого самоврядування Житомирську міськраду у певні години відкриють для екскурсій. Про це УНІАН повідомили у прес-службі цього відомства.

Як зазначається у повідомленні, 7 грудня, у День місцевого самоврядування, у Житомирській міській раді відбудеться День відкритих дверей, у рамках якого для відвідувачів організують екскурсії.

«У цей день о 14:00, 15:00 та 16:00 для усіх бажаючих проведуть екскурсії міською радою, де покажуть, як працюють апарати міської ради та виконавчого комітету. З 14:00 чекаємо на вас в холі міської ради на першому поверсі», - повідомляють у прес-службі відомства.