У Тернополі відзначили нагородами 46 волонтерів (фото)

У Тернополі з нагоди Міжнародного дня волонтера відзначили кращих. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з нагоди свята в області відзначили 46 волонтерів, 35 з яких отримали відзнаки Президента України Петра Порошенка та 11 – нагороди голови ТОДА за те, що уже четвертий рік роблять усе можливе, щоб українці бійці були одягнені, взуті, нагодовані та забезпеченні усім необхідним.

Президентські нагороди «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та медалі «За службу Україні» волонтерам краю вручив голова Тернопільської ОДА Степан Барна разом із заступником голови обласної ради Любомиром Крупою та секретарем міської ради Віктором Шумадою.

«Кожен з нас усвідомлює, що без волонтерського руху, без нашої спільної роботи, напевно, би не було української армії. Мені зараз складно говорити і давати оцінку роботи кожного з вас, бо кожен зробив багато як волонтер, як священик-капелан, як простий школяр чи студент, які долучалися до того, щоб плести маскувальну сітку для армії. Але за будь-яких обставин наша спільна робота призвела до того, що ми маємо сьогодні армію. Маємо добре вишколених солдатів, одягнутих і нагодованих. Тому мені приємно, що цей дух волонтерства присутній й надалі», – сказав під час урочистостей Барна.

Водночас очільник Тернопільщини наголосив, що є ще багато проблем, які потрібно вирішувати.

«Ми в цьому максимально допомагаємо. З представників органів державної влади ніхто не є байдужим до проблем солдатів. Тому ще раз щиро дякую кожному волонтеру, головам волонтерських організацій, громадських організацій, котрі працюють в напрямі розбудови української армії», – сказав голова ОДА.