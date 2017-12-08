Геращенко пояснив, чому облизував тарілку в ресторані (відео)

Народний депутат Антон Геращенко прокмментировал відео, на якому видно, як він облизує тарілку в ресторані. Нардеп підтвердив, що це дійсно був він і пояснив це тим, що він обідав з японським дипломатом, в чиїй країні заведено так виражати задоволення від страви. Про це він написав у Facebook.

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За словами Геращенка, у вересні цього року його запросив на дружній обід заступник посла Японії в Україні Мічіо Харада, де обговорювалися проблеми відновлення територіальної цілісності України і напрямки допомоги Японії у справі реформування правоохоронних органів України. Зустріч заступник посла Японії призначив в ресторані східної кухні «Бао».

"Я люблю східну кухню. А одне страва була особливо смачною. Помітивши це японський дипломат розповів, що в Японії, де не прийнято використовувати хліб для вимочування смачного соусу, вважається знаком особливої поваги до кухаря, коли тарілка після обіду залишається чистою до блиску. І в японській традиції це не вважається непристойним. Мені нічого соромитися. Я поважаю традиції різних дружніх Україні націй", - написав Геращенко.

Фото і відео зробив блогер Василь Крутчак. Через посередників відео потрапило до екс-заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, який зараз переховується за межами України і який виклав це відео в соцмережі.