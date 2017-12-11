Легендарний різдвяний хіт Jingle Bells українською набрав мільйон переглядів на YouTube (відео)

Відео на пісню Jingle Bells українською мовою у виконанні гурту «Шпилясті кобзарі» набрало один мільйон переглядів на відеохостингу YouTube. Слова української версії написала поетеса Оксана Боровець, пише "Радіо Свобода".

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У новорічному кліпі, опублікованому в грудні 2015 року, зняли шістьох безпритульних цуценят. Усі вони після того знайшли господарів, повідомили у проекті Bandura Style.

«За період різдвяних свят відео розлетілося по всьому світу: в Канаді, США, Німеччині та інших країнах, де живуть українці. Я радий, що задум втілився і нам вдалося донести ідею не лише того, що новорічний хіт зазвучав тепер і українською, а й підтримати безпритульних цуценят», – каже про відео Володимир Вікарчук, учасник гурту «Шпилясті кобзарі».

Jingle Bells (буквально «Передзвін дзвіночків») – одна з найвідоміших різдвяних пісень світу, написана понад 150 років тому. «Дзвіночки» швидко облетіли світ, вони лунають у концертних залах і на вулицях, як мелодія мобільних телефонів і в сольних виступах співаків. Цю пісню виконували оркестр Ґвена Міллера, Барбара Стрейсенд, Бінґ Кросбі і багато інших.