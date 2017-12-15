В аеропорту "Бориспіль" зіграли перше весілля (відео)

Весілля ближче до неба: у міжнародному аеропорту "Бориспіль" тепер одружують молодят. Сьогодні там відбулося перше в історії весілля.

Як ідеться в сюжеті ТСН, кому з шести пар, які брали участь у конкурсі, надати право одружуватись першими у міжнародному летовищі, обирали довго. Врешті, сьогоднішнім молодятам - Максиму та Юлії - повідомили про надану можливість тільки у вівторок, 12 грудня.

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Після церемрнії одруження, на молодят чекає святкова фотосесія на летовищі разом з літаками.

Одружитись в аеропорту тепер можуть всі, оплатити потрібно лише виїзну церемонію. Після цієї церемонії ще три пари висловили бажання побратися у "Борисполі".