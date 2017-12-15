Легендарний "Щедрик": як звучить українська різдвяна пісня у різних варіаціях (відео)

Напередодні новорічних свят у Вінниці півтисячі хористів просто на вулиці виконали легендарний "Щедрик". Впізнавану сьогодні музичну обробку української народної пісні написав композитор Микола Леонтович більше століття тому. У 1916 році "Щедрик" вперше виконав хор Київського університету.

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А вже у 1936 році американець українського походження Пітер Вільховський переклав текст пісні, зробивши її впізнаваною нині - "Carol of Bells". А після 90-х "Щедрик" зазвучав у кінематографі - у фільмах "Один вдома", "Міцний горішок 2", "Гаррі Поттер" та інші. Після цього українська різдвяна мелодія стала популярною на увесь світ.