​У Житомирі представили нову жіночу команду волейбольного клубу "Полісся"

Сьогодні у Житомирі представили нову жіночу команду Житомирської області з волейболу «Полісся».

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося у прес-центрі Житомирської облдержадміністрації та обласної ради. Участь у заході взяли керівники влади міста і області, спортсмени та журналісти.

Пресу познайомили з волейболістками, показали їх нову спортивну форму та розповіли, як діятиме ця команда.

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За словами голови Житомирської облдержадміністарції Ігоря Гундича, на Житомирщині активно розвивають спорт, для чого у бюджеті наступного року передбачено відповідні кошти.

«Сьогоднішня подія – ще одне підтвердження того, що сьогодні спорт на Житомирщині активно відроджується. Не тільки на словах, а на ділі ми показуємо, як це робити. Поряд із футболом, триатлоном, веслуванням на байдарка і іншими видами спорту ми розвиваємо і будемо розвивати нові види спорту. Сьогодні ми представляємо жіночу волейбольну команду «Полісся», яка буде грати у чемпіонаті Першої ліги. Ті задачі, які ми ставимо для команди, а це вихід через 2 роки у Суперлігу, упевнений, їм під силу. Сьогодні ми представляємо ще й нову форму команди, у якій дівчата здобуватимуть тільки перемоги», – сказав Гундич.

За його словами, на Житомирщині відроджується футбол, будується сучасний багатофункціональний стадіон 1 категорії, закладені кошти на розвиток велоспорту, проходитиме підготовка олімпійських чемпіонів з веслування на байдарках і каное.

Крім цього 15-17 грудня у спортивному комплексі Житомирського національного агроекологічного університету відбудеться чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд (Перша ліга).

У складі волейбольної команди «Полісся» грають кандидати у майстри спорту Дар'я Будкевич , Марина Лемишова , Валентина Осипчук Ульяна Котар, Дар’я Жданова. Окремі гравці цієї команди є переможцями студентської ліги і призерами Чемпіонату України серед команд вищої ліги.

У розмові з журналістами керівники влади розповіли також, що в області планують створити спортивний ліцей.