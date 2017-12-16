Через низьку народжуваність за рік українців стало менше на 150 тисяч (відео)

Повний демографічний провал - за три квартали українців поменшало на 150 тис. Це офіційні дані Держстату. Серед причин висока смертність, але головне - низька народжуваність, йдеться у сюжеті ТСН. За цим показником Україна посідає 172-те місце в світі за рейтингом ООН і щороку позиції втрачає. Причин тому чимало. Це і війна на Сході і значно банальніші речі, наприклад, фінансовий добробут батьків та соціальні гарантії.

Читайте також"Ситуація в Україні має фатальний вигляд": експерт оцінив демографічні та економічні перспективи УкраїниВиплати на дитину - це одна зі статтей, оновлення якої у наступному році не буде.

Батьки кажуть, що якщо не підробляти, або якщо чоловік не забезпечує сім'ю, то дійсно важко.

Коли запроваджували допомогу на дитину у 2104 році, то сума дійсно була пристойна, але зараз вже не конкурує з цінами і на ті гроші можна купити вже вдвічі менше. Тому народжувати навіть першу дитину батькам страшно, не говорячи вже про другу.

Депутат Андрій Шипко каже, що кожного дня в нашій державі на 500 осіб стає менше. А Україна опинилася серед аутсайдерів за рівнем народжуваності.

В Верховній Раді був зареєстрований законопроект про збільшення виплат на дитину, який до того ж пропонували прив'язати до прожиткового мінімуму. Крім того в ньому пропонували запровадити безкоштовне харчування у садках і школах.

Цей законопроект пройшов парламентські комітети, але до сесійної зали так і не потрапив.