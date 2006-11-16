6 грудня у Києві - святковий феєрверк

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО з нагоди 15-ї річниці Збройних сил України підписав наказ про проведення святкових феєрверків.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, відповідно до наказу, 6 грудня о 18.00 буде проведено святкові феєрверки двадцятьма залпами у містах-героях Києві, Севастополі, Одесі, Керчі, а також у Вінниці та Львові.

Як йдеться у святковому наказі міністра оборони України, за 15 років Збройні сили України “пройшли непростий шлях розвитку і сьогодні надійно захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість країни”.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що нині реалізовуються завдання, визначені Державною програмою розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки, метою якої є створення оптимальної за чисельністю, укомплектованої, навченої, оснащеної сучасним озброєнням боєздатної армії, яка буде спроможна забезпечити національні інтереси держави.