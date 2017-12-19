Можливості та інновації: на CNN запустили рекламу України (відео)

Міністерство інформаційної політики України запустило 30-секундний рекламний ролик про Україну в ефірі телеканалу CNN.

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Як зазначили в Міністерстві інформаційної політики, промо-ролик транслюватимуть в єфірі телеканалу в період 15-21 грудня.

«CNN дивиться увесь світ. Цей ролик з просування інтересів України у світі випускатиметься в ефір протягом 15-21 грудня. Це чудова можливість розказати світу про зміни, що відбуваються в Україні, про реформи та можливості для світового бізнесу», - розповів держсекретар МІП Артем Біденко.

Як повідомляв УНІАН, за останніми данними Індекс інвестиційної привабливості України, який складає Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), що представляє інтереси понад 800 українських та іноземних підприємств, що працюють в Україні, у другому півріччі поточного року знизився порівняно з першим півріччям.