Гей-клуби та стрип-бари: Емінем розповів, де з ним можна познайомитися

Легендарний американський репер Емінем зізнався, що після розлучення з Кімберлі Енн Скотт 2006-го року йому так і не вдалося знайти другу половинку.

Музикант розговорився, що зареєструвався на сайті знайомств, а також декілька разів знайомився з дівчатами у стрип-клубах, пише Vulture. Ба більше, зірка шукав розраду на сайті знайомств для геїв, відзначає ТСН.

"Так, я дійсно користуюся Tinder і ходжу по клубах. Я все ще сподіваюся, що зустріну кого-небудь. Може, навіть там", - розповів репер в інтерв'ю.

Він додав, що після розриву зі своїм шкільним коханням Кімберлі Енн Скотт у нього було декілька побачень, які, втім, ні до чого так і не привели.

"Це непросто. Після розлучення в мене було декілька побачень, і не вийшло нічого такого, що я хотів би обговорювати. Побачення - останнім часом це не про мене", - сказав артист.