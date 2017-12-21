Понад половина українців не підтримує візовий режим з РФ - опитування

Понад половина опитаних громадян України не підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, результати соціологічного дослідження на прес-конференції представив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Соціологи спитали респондентів щодо запровадження візового режиму з Росією.

Так, 51% виступили проти цієї ідеї, 32% опитаних підтримали би цю ідею, 4% не голосували би. Ще 13% не визначилися із відповіддю.

Найбільше прихильників візового режиму з РФ на заході України - 42%. Водночас, стільки ж там не підтримують цю ініціативу.

В інших макрорегіонах противників ідеї запровадження візового режиму з Росією більше, аніж прихильників. Серед симпатиків партій найбільшими апологетами запровадження віз із Росією є прихильники ВО "Свобода", "Громадянської позиції" та "БПП Солідарність". Найбільше противників серед тих, хто підтримує "Опозиційний блок" та партію «За життя».

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Також соціологи спитали про надання російській мові статусу державної. Таку ідею підтримують 29% опитаних, 63% – проти, 8% – не визначилися. На сході та півдні двомовність підтримують не менше 40% опитаних, водночас не менше виступають і проти цієї ініціативи. Найменше тих, хто за дві державні мови, серед респондентів заходу. Окремо, 59% опитаних за унітарний устрій України, 23% – за федеративний. Найбільше прихильників федерації серед мешканців півдня та сходу (по 32-33%).

Дослідження проводилося 22-30 листопада 2017 року серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Було опитано 2 тисячі респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.