Дивись українське: на розвиток кінематографу у 2018 році передбачено 1 мільярд гривень

На розвиток української кінематографії у 2018 році передбачено 1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр культури Євген Нищук повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

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За словами міністра, відбувається відродження національного кіновиробництва, “кількість фільмів за державної підтримки, що прийняті у 2017 році, - 33, два з них - анімаційні”.

“Кількість підписаних контрактів та договорів на виробництво фільмів за державної підтримки на наступний рік - 32. Буквально кожного дня підписується по 5-6 контрактів на нові фільми”, - підкреслив Нищук.

Як зауважив міністр культури, “в масовому прокаті очікується більше 30 фільмів”.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня народні депутати разом зі спікером Андрієм Парубієм у приміщені Верховної Ради переглядали фільм українського режисера Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги".