В музеї Дніпра представили раритетні новорічні подарунки (відео)
11:29, 22 грудня 2017Суспільство
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Найбільший захват глядачів викликає велика радянська банка чорної ікри.
В музеї Дніпра представили раритетні новорічні подарунки. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Представили дві сотні експонатів, що були справжніми сюрпризами "під ялиночку". Найстаршому дарунку – півтора століття. Збереглася навіть мрія панянок сімдесятих – сумочка з блискітками та прикраса з яскравим камінням. Втім, найбільший захват глядачів викликає саме велика радянська банка чорної ікри.
Як повідомляв УНІАН, у Кропивницькому відкрилась виставка ікон святого Миколая.
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