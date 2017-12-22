В музеї Дніпра представили раритетні новорічні подарунки (відео)

В музеї Дніпра представили раритетні новорічні подарунки. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Представили дві сотні експонатів, що були справжніми сюрпризами "під ялиночку". Найстаршому дарунку – півтора століття. Збереглася навіть мрія панянок сімдесятих – сумочка з блискітками та прикраса з яскравим камінням. Втім, найбільший захват глядачів викликає саме велика радянська банка чорної ікри.

Як повідомляв УНІАН, у Кропивницькому відкрилась виставка ікон святого Миколая.