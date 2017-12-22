Для Вінницького обласного онкологічного диспансеру придбано комп’ютерний томограф

Сучасне діагностичне обладнання, якого так потребував медичний заклад, придбано за 12,5 млн. гривень. Основна частина видатків - за рахунок перевиконання обласного бюджету, а це близько 10 млн. гривень. Біля 2 млн. гривень надійшли як субвенція з місцевих бюджетів із районів Вінницької області, ще півмільйона гривень використано із державного бюджету.

22 грудня голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій у присутності колективу медичного закладу вручив документ на обладнання та сертифікат його відповідності головному лікарю онкодиспансеру Володимиру Шамраю.

Керівник Вінниччини відзначив, що крок за кроком відбувається економічне зростання краю, і лише за підсумками 2 півріччя поточного року перевиконання обласного бюджету склало в межах 50 млн. гривень.

«Левову частку цих коштів ми спрямовуємо якраз на вирішення проблематики охорони здоров’я. І мені дуже приємно, що в нас сьогодні така важлива і довгоочікувана подія, - зазначив Валерій Коровій. – Ми провели колосальну роботу, і попри всі проблеми, які в нас були, завдячуючи підтримці депутатського корпусу обласної Ради, винайшли 12,5 млн. гривень та придбали цей найсучасніший комп’ютерний томограф. У нас дуже великі плани на перспективу, ми спільно розглядаємо ваш заклад як пріоритетний. І думаю, що в наступному році ми почнемо активну фазу першого етапу робіт, пов’язаних із реконструкцією».

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Володимир Шамрай, у свою чергу, висловив подяку керівництву області, відзначивши що на новому комп’ютерному томографі спеціалісти працюватимуть вже у січні 2018 року, забезпечуючи найсучаснішу діагностику хворих. За його словами, досі у медичному закладі функціонував єдиний КТ, який за норми виконання 4 тисячі обстежень на рік здійснював понад 7,8 тисяч таких досліджень. Тож нове устаткування, безумовно, вирішить цю проблематику.

Він також повідомив колективу лікарні, що рішенням сесії обласної Ради медичному закладу присвоєно статус Подільського регіонального центру онкології.

Коментуючи подальші плани розвитку онкодиспансеру, директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Грабович відзначила, що тут передбачається зведення ще одного корпусу лікарні, оскільки пацієнтів досить багато. «Думаю, що в січні завершаться проектні роботи і за виділенням першого траншу буде розпочинатися будівництво ще одного корпусу, де будуть розташовані хірургічні, організаційно-методичні відділення і великий зал. Будемо розширювати наш Центр», - зазначила Людмила Грабович.

Варто нагадати, що за підтримки обласної влади у квітні цього року було відкрито оновлене, реконструйоване гінекологічне відділення закладу, нині ж тривають роботи з реконструкції урологічного, яке вже з обладнанням розпочне роботу у 1 півріччі 2018 року.

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