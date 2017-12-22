Голова Житомирської ОДА закликав правоохоронців працювати ефективніше та бути відкритими для громадськості

15:29, 22 грудня 2017
Суспільство
398

Також керівник області закликав представників правоохоронних органів докласти більше зусиль до викриття корупції і хабарництва у різних сферах діяльності.

керівник області закликав представників правоохоронних органів докласти більше зусиль до викриття корупції / oda.zt.gov.ua

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич закликав  правоохоронців працювати ефективніше та бути відкритими для громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на цьому Гундич наголосив сьогодні  під час координаційної наради з правоохоронними органами у прокуратурі області.

За його словами, у наступному році силові структури мають працювати ще ефективніше та бути більш  відкритими для громадськості. «Як голова облдержадміністрації  я можу запевнити, що є ефективна співпраця і єдина позиція влади області та силових структур, що дає можливість спільно забезпечувати і правопорядок, і протидію корупції. Так, у нас відсоток розкриття злочинів вищий, ніж в середньому по Україні. Але сказати, що я повністю задоволений роботою, не можу. На наступний рік ми маємо ставити перед собою нові завдання та ефективніше працювати і у напрямку незаконного видобутку бурштину, і піску, і незаконних рубок лісових насаджень. Це все - кошти, які могли б піти у бюджет. Якщо надходження від цих сфер зростатимуть, то і матеріально-технічне забезпечення силових структур буде покращуватися», –  підкреслив Гундич.

Також керівник області закликав представників правоохоронних органів докласти більше зусиль до викриття корупції і хабарництва у різних сферах діяльності і бути більш відкритими до громадськості. «Ми повинні робити все можливе, щоб викривати хабарників, щоб суспільство і органи влади, які працюють для громад, очищалися від таких людей. Результати роботи показують, що це реально можна зробити. Будьте більш відкритими, бо громадськість сьогодні дуже активна і ми повинні з нею спілкуватися. Чим відкритішими ми будемо, тим більшою буде до нас  довіра  людей», – зазначив  Гундич.

Також, за словами прокурора області Любомира Війтовича, цьогоріч рівень розкриття злочинів за результатами розслідувань в області є вищим, ніж середній по Україні – 41%  (проти 37,5% в Україні - УНІАН). Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень зменшиласяу цьому році проти минулорічного на 11%. Також в області відмічається суттєве зменшення умисних вбивств. До суду скеровано 39 обвинувальних актів у бюджетній сфері, 10  - у земельній, а також  26 кримінальних корупційних правопорушень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter