Голова Житомирської ОДА закликав правоохоронців працювати ефективніше та бути відкритими для громадськості

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич закликав правоохоронців працювати ефективніше та бути відкритими для громадськості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, на цьому Гундич наголосив сьогодні під час координаційної наради з правоохоронними органами у прокуратурі області.

За його словами, у наступному році силові структури мають працювати ще ефективніше та бути більш відкритими для громадськості. «Як голова облдержадміністрації я можу запевнити, що є ефективна співпраця і єдина позиція влади області та силових структур, що дає можливість спільно забезпечувати і правопорядок, і протидію корупції. Так, у нас відсоток розкриття злочинів вищий, ніж в середньому по Україні. Але сказати, що я повністю задоволений роботою, не можу. На наступний рік ми маємо ставити перед собою нові завдання та ефективніше працювати і у напрямку незаконного видобутку бурштину, і піску, і незаконних рубок лісових насаджень. Це все - кошти, які могли б піти у бюджет. Якщо надходження від цих сфер зростатимуть, то і матеріально-технічне забезпечення силових структур буде покращуватися», – підкреслив Гундич.

Також керівник області закликав представників правоохоронних органів докласти більше зусиль до викриття корупції і хабарництва у різних сферах діяльності і бути більш відкритими до громадськості. «Ми повинні робити все можливе, щоб викривати хабарників, щоб суспільство і органи влади, які працюють для громад, очищалися від таких людей. Результати роботи показують, що це реально можна зробити. Будьте більш відкритими, бо громадськість сьогодні дуже активна і ми повинні з нею спілкуватися. Чим відкритішими ми будемо, тим більшою буде до нас довіра людей», – зазначив Гундич.

Також, за словами прокурора області Любомира Війтовича, цьогоріч рівень розкриття злочинів за результатами розслідувань в області є вищим, ніж середній по Україні – 41% (проти 37,5% в Україні - УНІАН). Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень зменшиласяу цьому році проти минулорічного на 11%. Також в області відмічається суттєве зменшення умисних вбивств. До суду скеровано 39 обвинувальних актів у бюджетній сфері, 10 - у земельній, а також 26 кримінальних корупційних правопорушень.