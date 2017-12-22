На Житомирщині правоохоронці продовжують повертати державі родовища бурштину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, у грудні цього року Житомирський окружний адміністративний суд скасував незаконний дозвіл на видобуток родовища бурштину площею понад 906 га.

"Держгеонадра надали товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія «Надра Галичини» спеціальні дозволи на користування надрами для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки родовища бурштину на ділянці «Тетерівська» в Овруцькому районі. Однак зробили це з порушенням вимог Цивільного кодексу України та іншого законодавства", - розповіли у прокуратурі.

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Там також нагадали, що з таким рішенням не погоджувалася Житомирська обласна рада, яка не погодила на сесії видачу товариству цього дозволу.

Отже, прокуратура в інтересах держави та Житомирської обласної ради звернулася з позовом до суду, який і задовольнили у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Житомирський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував спеціальний дозвіл на користування надрами, виданий Державною службою геології та надр України ТОВ «Амбер Холдинг» для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовища бурштину площею понад 10 тис. га. На Житомирщині продовжується боротьба із незаконним видобутком бурштину.