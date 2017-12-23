У Дніпрі відкрили унікальний спортмайданчик (фото, відео)

У Дніпрі в парку Новокодакский сьогодні відкрили унікальний майданчик для любителів скелелазіння та паркуру, повідомляє 056.ua.

"Площа становить 196 кв м, а сам майданчик оснащений спеціальним гумовим покриттям, яке буде пом'якшувати падіння. До того ж, усі бажаючі можуть займатися там абсолютно безкоштовно", - зазначив президент Дніпропетровської асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов.

Також на території майданчика розташована стіна висотою 3 м для скелелазіння.

Також на відкритті був присутній відомий спортсмен, громадський діяч, засновник міжнародного руху Street Workout, борець за здоровий спосіб життя Денис Мінін. "Основна ідеологія все, що робиться для нашого міста - це популяризація здорового способу життя і спорту в будь-якому його прояві", - зазначив він.

Також всі бажаючі пройшли майстер-клас з паркуру і могли особисто випробувати новий спорткомплекс, а також подивитися на більш умілих паркурщиків.